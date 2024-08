Royale Abfuhr in die Rente: Boll-Team scheidet aus

Das Aufgebot an Prominenz in der schmucklosen Arena Sud 4 von Paris war dem Abend angemessen. Superstar Nowitzki, seit Jahren ein enger Freund von Boll, und Schwedens König mit seiner Ehefrau Silvia nahmen auf der Haupttribüne Platz. Nowitzki hatte neben Nationalspieler Patrick Franziska eine gute Zeit, Silvia verfolgte die Spiele durch ein Mini-Fernglas. Ihr Gemahl schoss derweil Fotos mit dem Smartphone.

Jubel gab es allerdings nur auf skandinavischer Seite. Boll verlor an der Seite von Europameister Dan Qiu das Doppel 0:3, Dimitrij Ovtcharov musste sich dem Olympia-Zweiten von Paris, Truls Möregardh, in einem packenden Duell 2:3 geschlagen geben. Abschließend verlor Boll sein Einzel gegen Anton Källberg 1:3.

Damit verabschiedet sich einer der größten deutschen Sportler der Geschichte von der internationalen Bühne. Vier Team-Medaillen bei Olympia, zweimal Einzel-Edelmetall bei der WM und acht EM-Titel stehen in der Statistik des Hessen. In seiner Karriere war der 43-Jährigen bisweilen so stark, dass die übermächtigen Chinesen Boll-Klone trainierten, die das Spiel des gefürchteten Deutschen perfekt imitieren sollten.

Boll hatte die deutsche Basketball-Legende bei deren letzter Saison in Dallas besucht, war auch bei seiner Aufnahme in die Ruhmeshalle im August 2023 vor Ort. Bei der WM 2021 in Houston saß Nowitzki bereits im Auto, um Bolls Spiel gegen Wang Yang zu verfolgen, das jedoch wegen eines positiven Corona-Tests ausfiel. So drehte Nowitzki unverrichteter Dinge wieder um.