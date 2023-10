«Rückenwind mitnehmen»: DFB-Elf setzt auf Hrubesch-Effekt

«Wir möchten einfach unsere Energie da reinsetzen, was wir auf dem Platz beeinflussen können», sagte Giulia Gwinn nach dem 5:1 in Sinsheim, «und den ganzen Lärm drumherum für uns, so gut es geht, ausblenden». Das wird das Hrubesch-Team auch müssen - in der Nations League ist Deutschland weiterhin Gruppenzweiter hinter Dänemark, nur der Gruppensieg wahrt die Chance auf die Qualifikation für die Sommerspiele 2024 in Paris.