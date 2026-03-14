Russell gewinnt Shanghai-Sprint - Nächstes Hülkenberg-Aus

Shanghai (dpa) - Auftaktsieger George Russell hat nach einem packenden Startduell mit Lewis Hamilton auch das erste Sprintrennen des Formel-1-Jahres gewonnen. Der englische Mercedes-Pilot verwies in Shanghai nach dem Kurz-Event über 100 Kilometer Charles Leclerc im Ferrari auf den zweiten Platz und sammelte weitere acht Punkte in der Fahrerwertung.

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Hamilton, der den Sprint in China im Vorjahr noch gewonnen hatte, schaffte es diesmal nur als Dritter vor Weltmeister Lando Norris im McLaren aufs Podest. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen von Red Bull erlebte am Samstag eine Enttäuschung und blieb als Neunter erneut ohne Zähler.

«Guter Job, anfangs etwas holprig. Lewis hat in der Anfangsphase gute Arbeit geleistet», funkte Russell nach seiner Zieldurchfahrt. Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobte den WM-Spitzenreiter im TV-Sender Sky: «Das war einfach richtig reif.»

Nico Hülkenberg musste eine Woche nach seinem vorzeitigen Technik-Aus in Melbourne seinen Audi in Runde 13 von 19 abstellen. Das Safety Car sorgte noch einmal für Spannung. Russells Sieg war am Ende aber ungefährdet.

Verstappen wird durchgereicht

Der Auftakt hatte es in sich. Verstappen erwischte einen miserablen Start und fiel von Position acht noch weiter nach hinten. «Alles, was schiefgehen kann, ging auch schief», sagte der Red-Bull-Star mit versteinertem Gesicht und meinte damit unter anderem den Start sowie die Balance des Autos. Ob er überrascht sei von den vielen Problemen? «Etwas mehr als erwartet», räumte Verstappen ein.

Leclerc verdrängt Stallrivale Hamilton

Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli kam ebenfalls kaum vom Fleck. Nach wenigen Metern leistete sich der Italiener auch noch eine Kollision mit Verstappens Teamkollege Isack Hadjar. Trümmerteile flogen auf den Asphalt, Antonelli bekam eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Racing-Bull-Youngster Arvid Lindblad drehte sich dann und war später zur Aufgabe gezwungen.