Finale in Montreux

Sabine Winter gewinnt Top-16-Turnier im Tischtennis

Schon im vergangenen Jahr stieg Sabine Winter zur besten Tischtennis-Spielerin Europas auf. Jetzt hat sie auch ihren bislang bedeutendsten Titel im Einzel in der Hand.

Europas beste Tischtennis-Spielerin: Sabine Winter hat zum ersten Mal das europäische Top-16-Turnier gewonnen. (Archivbild) Foto: Wang Ying/XinHua/dpa
Europas beste Tischtennis-Spielerin: Sabine Winter hat zum ersten Mal das europäische Top-16-Turnier gewonnen. (Archivbild)

Montreux (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalspielerin Sabine Winter hat zum ersten Mal in ihrer Karriere das europäische Top-16-Turnier gewonnen. Im Finale in Montreux in der Schweiz besiegte die 33-Jährige vom TSV Dachau die Rumänin Bernadette Szöcs in 3:0 Sätzen. 11:4, 11:4 und 11:4 hieß es nach weniger als einer halben Stunde Spielzeit.

Winter hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, weil sie nach 14 Profijahren noch einmal Schlägerbelag und Spielweise änderte und danach zur besten Spielerin Europas aufstieg. In Montreux schlug die Weltranglisten-17. unter anderem ihre deutsche Nationalmannschaftskollegin und Titelverteidigerin Ying Han im Halbfinale in 3:0 Sätzen.

