Erster WM-Titel seit 2014

Säbelfechterin Eifler gewinnt sensationell WM-Gold

Säbelfechterin Larissa Eifler verblüfft die Fecht-Welt. Bei der WM in Hongkong bejubelt sie vollkommen überraschend Gold im Einzel. Für das deutsche Fechten ist es der größte Triumph seit langem.

Säbelfechterin Larissa Eifler hat für das erste deutsche WM-Gold seit 2014 gesorgt. (Symbolbild) Foto: Balazs Czagany/MTI/dpa
Säbelfechterin Larissa Eifler hat für das erste deutsche WM-Gold seit 2014 gesorgt. (Symbolbild)

Hongkong (dpa) - Säbelfechterin Larissa Eifler hat sensationell Gold bei den Weltmeisterschaften in Hongkong gewonnen. Die 27-Jährige bejubelte bei den Titelkämpfen in Asien durch ein 15:10 im Finale gegen die Französin Sara Balzer den größten Erfolg ihrer Karriere und beendete für den Deutschen Fechter-Bund eine lange Durststrecke. «Ich habe versucht, es einfach zu genießen und die ganze Zeit positiv zu bleiben», sagte Eifler nach ihrem Coup.

Erstes WM-Gold seit 2014

Das letzte deutsche WM-Gold gab es 2014 im russischen Kasan für die Säbelmänner im Team, das letzte Einzel-Gold bei einer WM gewann 2010 Florettfechter Peter Joppich. Die letzte Medaille holte 2022 Degenfechterin Alexandra Ndolo, die anschließend für Kenia - das Geburtsland ihres Vaters - startete. Sie bejubelte damals Silber im Einzel.

Der WM-Triumph von Eifler, die in der Weltrangliste nicht unter den ersten 30 platziert ist, ist eine riesengroße Überraschung. Auf dem Weg zu ihrem Titelgewinn bezwang sie unter anderem Olympiasiegerin Manon Apithy aus Frankreich im Achtelfinale. Im Gefecht um Gold gegen Apithys Teamkollegin Balzer zeigte Eifler wie im gesamten Turnierverlauf eine starke Leistung und ließ sich auch von einem frühen 1:6-Rückstand nicht beeindrucken.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Verband seit Jahren in sportlicher Krise

Für das deutsche Fechten ist der Erfolg Eiflers Balsam für die Seele. Bei Olympischen Spielen ging der Verband 2016 in Rio de Janeiro, 2021 in Tokio und auch vor zwei Jahren in Paris leer aus. Bei den Sommerspielen in der französischen Hauptstadt gehörten gerade einmal zwei Sportler zum Aufgebot.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weinheimer Fechter auf Medaillenjagd
Fechten

Weinheimer Fechter auf Medaillenjagd

Auch die Fechter der TSG 1862 sind inzwischen in die neue Saison gestartet - schon zum Auftakt vermeldet die Abteilung die ersten großen Erfolge.

10.10.2024

Weinheimer Fechter sind in Deutschland spitze
Fechten

Weinheimer Fechter sind in Deutschland spitze

TSG-Nachwuchs dominiert auch die Deutsche Senioren-Meisterschaft. Die Herren holen den Titel, die Damen und Luca-Holland Cunz Silber

25.03.2024

Marie Höfler wird Fecht-Landesmeisterin
Fechten

Marie Höfler wird Fecht-Landesmeisterin

Für Weinheim gibt es zudem Silbermedaillen für Vivian Kraft und Philipp Strasheim und die beiden TSG 1862-Teams

05.10.2023

Fechten

Ukrainerin Charlan darf bei Fecht-WM starten

Fecht-Olympiasiegerin Charlan wird bei der WM wegen eines verweigerten Handschlags mit einer Russin disqualifiziert. Ihre Sperre setzt der Weltverband außer Kraft - verteidigt diese aber dennoch.

29.07.2023

Weinheimer Fechter räumen bei Deutscher Meisterschaft ab
Fechten

Weinheimer Fechter räumen bei Deutscher Meisterschaft ab

Die U20-Florettfechter der TSG 1862 holen drei Deutsche Meistertitel und zweimal Silber an die Bergstraße – und verabschieden Trainer Marco Folgori

11.05.2023