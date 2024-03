SC Magdeburg erreicht Viertelfinale der Champions League

Beide Teams begannen mit vergebenen Würfen und technischen Fehlern. In der Anfangsphase hatte Veszprém vor allem mit dem Ex-Magdeburger Mike Jensen im Tor Vorteile, doch absetzen konnten sich die Ungarn nicht. Stattdessen arbeitete sich der SCM ins Spiel und ging in Front, verpasste im Anschluss aber eine höhere Führung. Veszprém kam zurück und die Mannschaften gingen mit einem Unentschieden in die Pause.