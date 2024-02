Schneiders Gefühlsachterbahn: Vom Bus aufs Siegerpodest

Nove Mesto (dpa) - Sophia Schneider konnte ihr Glück auch mit der Bronzemedaille um den Hals kaum fassen. Eigentlich wäre sie zu diesem Zeitpunkt am Samstagabend schon zu Hause in Deutschland gewesen. «Ich saß quasi schon im Bus», sagte die 26 Jahre alte Biathletin. Doch es kam anders.

Franziska Preuß ist wieder da. Die 29-Jährige wird Zweite in der Verfolgung von Östersund - verpasst den Sieg erneut nur knapp. Sie ist aber nun alleinige Frau in Gelb. Voigt wird wieder Dritte.

So haben sich Deutschlands Biathletinnen und Biathleten den WM-Auftakt nicht vorgestellt. Die erste Woche endet ohne Medaille. Nur eine schafft es in die Nähe des Podests.

«Die Medaille hat einen großen Stellenwert, meine Saison war nicht die einfachste - immer Höhen und Tiefen, wie hier bei der WM», sagte Schneider, die bereits im Vorjahr in Oberhof wie Voigt in der Silberstaffel gestanden hatte.

Im Massenstart der besten 30 am Sonntag ist sie nicht dabei. Aber das kann sie mit dem Edelmetall in der Staffel verschmerzen. Sie blickt schon auf das letzte Trimester mit den Weltcups in Oslo, Soldier Hollow/USA und Canmore/Kanada voraus. «Ich hoffe, noch ein paar gute Rennen zu machen. Ich freue mich, auf das, was kommt», sagte Schneider. Die Erfahrung, erstmals als Schlussläuferin abgeliefert zu haben, dürfte helfen.