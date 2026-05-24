Nationalmannschaft

Seider-Frust über drohendes Aus bei Eishockey-WM

Die gute Form bei den deutschen Eishockey-Cracks kommt womöglich zu spät. Die letzte Hoffnung heißt Schützenhilfe. Kapitän Moritz Seider findet bereits jetzt klare Worte.

NHL-Star Moritz Seider (r) spricht nach dem drohenden deutschen Vorrunden-Aus Klartext. Foto: Claudio Thoma/KEYSTONE/dpa
NHL-Star Moritz Seider (r) spricht nach dem drohenden deutschen Vorrunden-Aus Klartext.

Zürich (dpa) - Das drohende Vorrunden-Aus der Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in der Schweiz sorgte bei NHL-Star Moritz Seider für viel Frust. «Wir haben das Turnier vorher verloren», schimpfte der Weltklasse-Verteidiger. «Es ist sehr ärgerlich, weil wir eine sehr gute Mannschaft zusammen haben. Jetzt brauchen wir Schützenhilfe.» Dazu muss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Montag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) gegen Außenseiter Großbritannien auf jeden Fall gewinnen.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis muss auf Patzer von Lettland hoffen, zudem darf auch Österreich keinen Punkt mehr holen. Weitere Konstellationen, in denen neben Deutschland auch der schwache Weltmeister USA ausscheiden könnte, sind möglich. Erst am Dienstag wird eine endgültige Entscheidung fallen. Es bleibt kompliziert in Zürich.

Ungarn und Österreich nicht der Maßstab

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«Wir haben dem Gegner zu viel auf dem Silbertablett präsentiert. So etwas rächt sich dann im Turnier», monierte Kapitän Seider. Auch die beiden 6:2-Erfolge gegen Ungarn und am Samstagabend gegen Österreich ändern nichts daran. «Das ist nicht der Maßstab», betonte der 25-Jährige von den Detroit Red Wings. Besonders die verlorenen Punkte durch das 0:2 im zweiten Spiel gegen Lettland hechelt die Nationalmannschaft hinterher. Auch die 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen gegen die USA war vermeidbar.

«Wir ärgern uns natürlich. Wir hatten am Anfang ein wenig Schwierigkeiten», sagte NHL-Profi Lukas Reichel, der gegen Österreich dreimal traf. «Es hilft aber nicht, nach hinten zu blicken. Wir müssen nach vorne schauen.» Der Stürmer von den Boston Bruins ist mit vier Treffern der beste Torjäger und gehört zu den wenigen Positiv-Erscheinungen in Zürich.

Bereits im vergangenen Jahr schied die Eishockey-Nationalmannschaft nach der Vorrunde aus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/dpa
Bereits im vergangenen Jahr schied die Eishockey-Nationalmannschaft nach der Vorrunde aus.

Enttäuschung auch bei Olympia

Bereits im vergangenen Jahr war für den Vize-Weltmeister von 2023 nach der Gruppenphase Schluss. Auch bei den Olympischen Spielen enttäuschte die DEB-Auswahl mit allen NHL-Stars um Leon Draisaitl beim kläglichen 2:6 im Viertelfinale gegen die Slowakei.

Ein Jahr vor der Heim-WM, die nach dem Eröffnungsspiel in der Fußball-Arena auf Schalke, in Mannheim und Düsseldorf ausgetragen wird, gibt es zahlreiche Fragezeichen rund um den DEB.

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