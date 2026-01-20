Serie endet: James nicht in Startformation bei All-Star-Game

Los Angeles (dpa) - Für Basketball-Star LeBron James ist eine außergewöhnliche Serie vorbei: Der Forward von den Los Angeles Lakers wurde erstmals seit 2004 nicht für die Startaufstellung beim All-Star-Spiel der NBA nominiert. Das verkündete die nordamerikanische Profiliga. Zu dem Spektakel der besten Spieler der Saison am 15. Februar könnte der 41 Jahre alte Rekord-Scorer der Liga dennoch eingeladen werden, wenn er von den Trainern als Reservist benannt wird.

James war 21 Jahre lang nicht aus der ersten Fünf in seiner jeweiligen Conference wegzudenken, bekam in diesem Jahr jedoch nur die achtmeisten Stimmen bei der Wahl durch die Fans und muss sich daher erstmals seit seiner Rookie-Saison wieder hinten anstellen.

Doncic mit den meisten Stimmen

Die meisten Stimmen in der Western Conference erhielten James' Teamkollege Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) sowie Stephen Curry von den Golden State Warriors. Der Slowene Doncic führte das Voting mit etwas mehr als 3,4 Millionen Stimmen an.

Insgesamt Zweiter in der Gunst der Fans war Giannis Antetokounmpo, der nur knapp 200.000 Stimmen weniger erhielt und mit zehn Starts in Folge nun der Spieler mit der längsten Serie ist. Der Grieche von den Milwaukee Bucks bildet gemeinsam mit Cade Cunningham (Detroit Pistons), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks) und Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) die Startformation im Osten.

