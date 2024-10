Sicherheit im Stadion: Darum geht's beim Gipfel in München

München (dpa) - Bei einem Gipfel in München beraten Politik und Vertreter des deutschen Fußballs am Freitag das Thema Sicherheit in den Stadien. Vor dem Treffen, an dem unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) teilnehmen, beantwortet die Deutsche Presse-Agentur die wichtigsten Fragen.