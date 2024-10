Sieg für die «Geschichtsbücher»: VfB nach Coup euphorisiert

Turin (dpa) - Fabian Wohlgemuth war rundum glücklich. «Das ist ein Abend, den wir noch lange in Erinnerung behalten werden», sagte der Sportvorstand des VfB Stuttgart nach dem späten, aber verdienten 1:0 (0:0)-Sieg bei Juventus Turin. Auch in zehn, zwanzig Jahren werde man sich an diesen Erfolg noch erinnern, meinte Wohlgemuth. Der erste Sieg des schwäbischen Fußball-Bundesligisten in der Champions League seit fast 15 Jahren werde «in den Geschichtsbüchern des VfB landen». Vor allem soll er dem Club einen Schub geben für die vielen Englischen Wochen, die bis Weihnachten noch warten.