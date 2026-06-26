Fußball-WM

Sieg gegen Irak: Senegal wahrt Chance auf WM-Zwischenrunde

Im dritten Vorrundenspiel feiert Senegal den ersten Erfolg bei dieser WM und darf auf das Weiterkommen hoffen. Für den Irak endet das Turnier mit einer weiteren Enttäuschung.

Senegal hat bei der WM den ersten Sieg gefeiert. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/dpa
Senegal hat bei der WM den ersten Sieg gefeiert.

Toronto (dpa) - Mit einem Kantersieg hat Senegal seine Chance auf den Einzug in die K.-o.-Phase der Fußball-Weltmeisterschaft deutlich verbessert und das WM-Abenteuer von Außenseiter Irak vorzeitig beendet. In Überzahl kamen die Westafrikaner beim 5:0 (1:0) zu ihrem ersten Erfolg beim XXL-Turnier und dürfen mit drei Punkten und einer positiven Tordifferenz (+2) auf einen Platz im Sechzehntelfinale hoffen.

Vor 43.036 Zuschauern erzielten Habib Diarra (4. Minute), Ismaila Sarr (56.), Pape Gueye (59./71.) und Iliman Ndiaye (82.) die Tore für den ursprünglichen Afrika-Cup-Gewinner, dem der Titel mehrere Wochen nach dem siegreichen Skandal-Finale gegen Marokko vom Kontinentalverband aberkannt worden war. 

Wie vor 40 Jahren: Kein Punkt für Irak

Für die Iraker, die nach einer frühen Roten Karte für Rebin Sulaka (14.) lange in Unterzahl spielen mussten, endete die zweite WM-Teilnahme nach 1986 genauso wie die Premiere vor 40 Jahren: Sie müssen nach drei Vorrunden-Niederlagen ohne Erfolgserlebnis die Heimreise antreten. Die Mannschaft des australischen Trainers Graham Arnold hatte sich als letztes der 48 Teams für die Endrunde qualifiziert.

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Wie schon in den vorangegangenen Duellen mit Norwegen (1:4) und Frankreich (0:3) kämpfte der Asienmeister von 2007 leidenschaftlich, war letztlich aber chancenlos. Da half auch die lautstarke Unterstützung der tausenden irakischen Fans im Toronto-Stadion nichts.

Früher Platzverweis nach VAR-Eingriff

Zumal Senegal gleich die erste Chance zur frühen Führung nutzte. Einen Kopfball von Abdoulaye Seck - einer von fünf neuen Spielern in der Startelf im Vergleich zum 2:3 gegen Norwegen - verlängerte Diarra ins Netz. Und es kam noch schlimmer für den Außenseiter. 

Schiedsrichter Anthony Taylor zeigte nach Videobeweis die Rote Karte. Foto: Stephanie Scarbrough/AP/dpa
Schiedsrichter Anthony Taylor zeigte nach Videobeweis die Rote Karte.

Nach einem Foul von Sulaka an Senegals Stürmerstar Sadio Mané zückte Schiedsrichter Anthony Taylor zunächst die Gelbe Karte. Doch dann meldete sich der VAR - und der englische Referee gab nach Ansicht der Videobilder wegen einer Notbremse Rot. 

Den anschließenden Freistoß von Mané, der viele Jahre in der Premier League beim FC Liverpool und in der Saison 2022/23 für den deutschen Rekordmeister Bayern München spielte, entschärfte Iraks Torwart Ahmed Basil mit einer Glanzparade. 

Senegal belohnt sich für Steigerung

In Überzahl geriet der Favorit erst recht nicht in Verlegenheit, konnte sich vor der Pause aber kaum Chancen erarbeiten. Nach gut einer halben Stunde verzog Ismail Jakobs knapp. In der Nachspielzeit zielte auch Mané zu ungenau. Mehr passierte zunächst nicht.

Traf nach seiner Einwechslung doppelt: Pape Gueye. Foto: Stephanie Scarbrough/AP/dpa
Traf nach seiner Einwechslung doppelt: Pape Gueye.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Favorit den Druck und kam prompt zum zweiten Tor. Nach schöner Vorarbeit von Lamine Camara traf Sarr. Nur drei Minuten später legte der kurz zuvor eingewechselte Gueye mit einem Traumschuss in den Winkel nach. 

Iraks Ersatztorwart Jalal Hassan, der den verletzten Basil mit Beginn der zweiten Halbzeit ersetzte, war auch beim zweiten Treffer von Gueye chancenlos. Noch deutlicher machte es Ndiaye, der den Schlusspunkt setzte.

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