Sieg gegen Tsitsipas: Struff in Halle im Viertelfinale

Damit bekommen die Zuschauer in Halle am Freitag zwei Viertelfinals mit deutscher Beteiligung zu sehen. Im zweiten Spiel des Tages trifft Alexander Zverev auf den Franzosen Arthur Fils. Danach spielen Sinner und Struff gegeneinander. Zverev hatte am Mittwoch den Italiener Lorenzo Sonego in zwei Sätzen bezwungen.