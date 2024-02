BBL-Pokal: Dominante Bayern verteidigen Titel

München (dpa) - Nach ihrem jeweils ersten Titel in Deutschland fielen sich Bayerns Coach Pablo Laso und der langjährige NBA-Star Serge Ibaka glücklich in die Arme, Niels Giffey holte sich die Glückwünsche von Weltmeister-Kollege Dennis Schröder ab. Topfavorit Bayern München hat den Pokal der Basketball-Bundesliga gewonnen und damit seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt.

«Es ist eine erste Belohnung für den ersten Part der Saison», sagte Weltmeister Andreas Obst nach der Partie bei Dyn. «Aber natürlich haben wir in dieser Saison noch einiges vor», sagte Obst mit Blick auf die deutsche Meisterschaft. In der Liga sind die Bayern aktuell als Spitzenreiter ebenfalls auf Kurs. «Wenn du die Bayer schlagen willst, musst du deinen besten Tag haben. Und das war heute bei uns leider nicht der Fall», sagte Ulms Robin Christen.

«Ich bin hierhergekommen, um guten Basketball zu sehen. Das Niveau im deutschen Basketball ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen», sagte Schröder in der Halbzeit im BR-Fernsehen. Der NBA-Profi nutzte die Allstar-Pause in den USA für einen Besuch in der Heimat.