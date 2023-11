Sieg mit Taktgefühl: Italien gewinnt mehr als das EM-Ticket

Doch weitere ausgelassene Feiergesten verkniffen sich die italienischen Fußball-Stars an diesem besonderen Abend auf dem Spielfeld. Nach dem Verpassen der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 hatte der Titelverteidiger durch das 0:0 gegen die Ukraine in Leverkusen mit etwas Zittern und Glück das direkte Ticket für die EM in Deutschland gelöst. Doch allen war klar, dass sportlicher Erfolg an diesem Abend sehr relativiert wurde.

Nach der Auslosung in einer Gruppe mit den letztmaligen EM-Finalisten England und Italien hätten «sogar in der Ukraine nicht viele an uns geglaubt. Aber wir haben bis zum letzten Spiel gekämpft.» Und nachdem nur der verlorene Direktvergleich mit Italien nach dem 1:2 im Hinspiel das Direkt-Ticket gekostet hat, haderten die Ukrainer auch kaum. Kapitän Taras Stepanenko dankte den «wunderbaren Fans, die aus ganz Europa hierhergekommen sind», und dachte sofort an die Zusatzchance auf die vierte EM-Teilnahme in Folge: «Wir gehen mit Stolz in die Play-offs.» Einerseits wirkt Fußball in diesen Tagen so banal, andererseits ist er als Ablenkung und Lichtschimmer irgendwie noch wichtiger.