Siegreicher Auftakt: Clemens bei Darts-WM in Runde drei

London (dpa) - Gabriel Clemens hat seine Pflichtaufgabe zum Start in die Darts-WM erfüllt und darf nach Weihnachten erneut im Alexandra Palace von London antreten.

Der Halbfinalist des Vorjahres gewann mit 3:1 gegen Außenseiter Man Lok Leung aus Hongkong und steht damit in der dritten Runde. Dort geht es nach den Weihnachtstagen gegen den englischen Mitfavoriten Dave Chisnall, der sein Auftaktmatch ebenfalls klar für sich entschieden hatte.

Für den German Giant war es die Rückkehr an die Wettkampfstätte, an der er vor knapp zwölf Monaten den damaligen Primus Gerwyn Price aus Wales bezwungen und sich so den größten Erfolg seiner Karriere gesichert hatte. «Letztes Jahr ist letztes Jahr, jetzt läuft ein neues Turnier», sagte Clemens vor dem Spiel trocken.