Paris (dpa) - Triathlet Max Gelhaar hat bei den Paralympics die Silbermedaille gewonnen. Der 26-Jährige, der eine halbseitige spastische Lähmung hat, lief in Paris an der altehrwürdigen Brücke Pont Alexandre III hinter dem Spanier Daniel Molina in 1:08:43 Stunden als Zweiter ins Ziel.