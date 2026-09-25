Tennis

Sinner-Absage für Peking: Zverevs Chance auf Nummer 1 steigt

Der aktuelle Weltranglistenerste Jannik Sinner muss sein Comeback noch einmal verschieben. Das ist schlecht für das Punktekonto des Italieners - aber gut für Alexander Zverev.

Fällt weiter verletzt aus: Tennisstar Jannik Sinner. (Archivbild) Foto: Ben Whitley/PA Wire/dpa
Fällt weiter verletzt aus: Tennisstar Jannik Sinner. (Archivbild)

Peking (dpa) - Alexander Zverevs Chancen auf die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste sind noch einmal gestiegen. Der aktuell führende Jannik Sinner aus Italien gab seinen Startverzicht für das ATP-Turnier in Peking bekannt, weil seine Knieprobleme ein Comeback noch immer verhindern.

«Es tut mir sehr leid bekanntzugeben, dass ich nicht in der Lage sein werde, in diesem Jahr in Peking zu spielen. Meinem Knie geht es nicht so gut, wie ich es gerne hätte, und ich bin noch nicht bereit für Wettkämpfe», sagte der 25-jährige Sinner in einem auf seinen Social-Media-Kanälen geposteten Video: «Aber ich werde alles Mögliche tun, um so schnell wie es geht wieder auf dem Platz zu sein.»

Darum stehen Zverevs Chancen gut

Sinner hatte zuletzt vor fast zweieinhalb Monaten im gegen Zverev gewonnenen Wimbledon-Finale ein offizielles Match bestritten. Seitdem fällt der fünfmalige Grand-Slam-Turniergewinner wegen einer Knieverletzung aus. Zverev konnte auch durch seinen US-Open-Triumph den Rückstand in der Weltrangliste auf den Südtiroler auf 1810 Punkte verkürzen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Durch seinen Startverzicht in Peking kann Titelverteidiger Sinner seine 500 Punkte aus dem Vorjahr nicht verteidigen. Auch in den übrigen Turnieren bis zum Saisonende hat er im Vergleich zum Hamburger Zverev deutlich mehr Punkte zu verteidigen. 

Becker glaubt an Zverev als Nummer 1

Zverev, der im Vorjahr bereits im Viertelfinale ausgeschieden war, geht nun beim 500er-Turnier in Peking als topgesetzter Spieler an den Start und kann seine Ausgangslage im Kampf um die Nummer eins weiter verbessern. Zurzeit ist der 29-Jährige beim Laver Cup in London dabei. Bei dem Showevent mit einem Team Europa und einem Team Welt werden keine Weltranglistenpunkte vergeben.

«Ich werde für den Rest des Jahres konzentriert bleiben und alles dafür tun, die Resultate so zu zeigen, dass ich die Chance habe, Nummer eins zu sein», sagte Zverev. Bislang schaffte es als einziger Deutscher bei den Männern nur Boris Becker auf den Tennis-Thron, der insgesamt zwölf Wochen die Nummer eins der Welt war. Für den dreimaligen Wimbledonsieger ist es nur noch «eine Frage der Zeit, bis Zverev die Nummer eins wird», wie er während der US Open bei «sporteurope.tv» anmerkte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zverevs Jahresendspurt: Erst Spaß, dann Nummer eins
Vor dem Laver Cup

Zverevs Jahresendspurt: Erst Spaß, dann Nummer eins

Was für ein Jahr von Alexander Zverev: Deutschlands Tennisstar hat sich schon einige Träume in 2026 erfüllt. Ein großes Ziel bleibt aber.

24.09.2026

«Momentan der Beste»: Zverev fordert Sinner nach Klatsche
ATP Finals im Tennis

«Momentan der Beste»: Zverev fordert Sinner nach Klatsche

Alexander Zverev trifft im zweiten Gruppenspiel der ATP Finals auf den Titelverteidiger und Topfavoriten. Formal spielt der Dritte gegen den Zweiten der Tennis-Welt - doch es klafft eine große Lücke.

11.11.2025

«Schlechteste Nummer zwei»? Tennis-Star Zverev wehrt sich
Vor Masters-Event in Rom

«Schlechteste Nummer zwei»? Tennis-Star Zverev wehrt sich

Alexander Zverev spricht in Rom offen über sein Formtief zwischen den Turnieren in Melbourne und München - und fühlt sich zu sehr kritisiert. Die Nummer eins zu werden, bleibt sein Ziel.

06.05.2025

«Habemus Sinner»: Tennisstar nach Sperre im Trubel gefeiert
Rückkehr nach Doping-Fall

«Habemus Sinner»: Tennisstar nach Sperre im Trubel gefeiert

Jannik Sinner kehrt nach der Sperre wegen seines Doping-Befundes in Rom auf die Tour zurück. Wenige Tage vor dem Comeback gibt die Nummer eins Gedanken ans Aufhören zu. Nun umgibt Sinner Euphorie.

06.05.2025

French Open

Djokovic lässt Viertelfinale aus - Sinner neue Nummer eins

Der Titelverteidiger ist raus! Eine Knieverletzung zwingt Tennisstar Novak Djokovic zur Aufgabe bei den French Open. Davon profitiert sein Gegner - und der neue Weltranglistenerste Jannik Sinner.

04.06.2024