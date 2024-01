Sinner in Melbourne weiter nicht zu stoppen

Der 22-Jährige gewann in Melbourne gegen den Russen Andrej Rubljow mit 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 und fordert nun am Freitag im Kampf um den Finaleinzug den Titelverteidiger aus Serbien heraus. Djokovic hatte sich zuvor in vier Sätzen gegen den Amerikaner Taylor Fritz durchgesetzt.