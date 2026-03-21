Ski-Routinier Paris gewinnt Abfahrt von Kvitfjell

Kvitfjell (dpa) - Skirennfahrer Dominik Paris hat die letzte Abfahrt der Saison in Kvitfjell gewonnen. Beim Weltcup-Finale verwies der Altmeister aus Südtirol den Schweizer Olympiasieger Franjo von Allmen um 0,19 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Vincent Kriechmayr aus Österreich (+0,60). Paris feierte auf der Olympia-Strecke von 1994 den fünften Abfahrtserfolg seiner Karriere.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

In der Disziplinwertung schob sich der 36-Jährige durch den Erfolg noch unter die besten Drei und verdrängte seinen Landsmann Giovanni Franzoni - auch Kriechmayr schob sich noch an dem jungen Italiener vorbei. Die kleine Kristallkugel als Jahresbester hatte sich Marco Odermatt bereits im Vorfeld rechnerisch gesichert; der Schweizer landete in Kvitfjell auf dem siebten Platz.

Keine deutschen Starter in der Abfahrt