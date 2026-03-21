Weltcup-Finale

Ski-Routinier Paris gewinnt Abfahrt von Kvitfjell

Zum Abschluss des Abfahrts-Winters zeigt Altmeister Paris noch einmal seine Klasse: In Kvitfjell lässt er sogar den Olympiasieger hinter sich. Das lohnt sich auch für die Disziplinwertung.

Dominik Paris jubelt über seinen schon fünften Abfahrtssieg in Kvitfjell. Foto: Marco Trovati/AP/dpa
Dominik Paris jubelt über seinen schon fünften Abfahrtssieg in Kvitfjell.

Kvitfjell (dpa) - Skirennfahrer Dominik Paris hat die letzte Abfahrt der Saison in Kvitfjell gewonnen. Beim Weltcup-Finale verwies der Altmeister aus Südtirol den Schweizer Olympiasieger Franjo von Allmen um 0,19 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Vincent Kriechmayr aus Österreich (+0,60). Paris feierte auf der Olympia-Strecke von 1994 den fünften Abfahrtserfolg seiner Karriere.

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In der Disziplinwertung schob sich der 36-Jährige durch den Erfolg noch unter die besten Drei und verdrängte seinen Landsmann Giovanni Franzoni - auch Kriechmayr schob sich noch an dem jungen Italiener vorbei. Die kleine Kristallkugel als Jahresbester hatte sich Marco Odermatt bereits im Vorfeld rechnerisch gesichert; der Schweizer landete in Kvitfjell auf dem siebten Platz.

Keine deutschen Starter in der Abfahrt

Deutsche Athleten waren bei dem Rennen nicht dabei: Für das Saisonfinale qualifizieren sich aus dem Weltcup nur die besten 25 der Disziplinen. Nach einem sehr enttäuschenden Abfahrtswinter der DSV-Männer und wegen der jüngsten Verletzung von Luis Vogt gab es keinen Abfahrts-Startplatz. Beim Super-G am Sonntag (12.30 Uhr) wird Simon Jocher an den Start gehen.

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