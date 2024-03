Ski-Star Shiffrin feiert triumphales Comeback

Are (dpa) - Ski-Star Mikaela Shiffrin hat ein eindrucksvolles Comeback gefeiert und zum achten Mal den Slalom-Gesamtweltcup gewonnen.

Die Amerikanerin siegte im schwedischen Are und ist beim letzten Slalom der Saison am kommenden Wochenende in Saalbach-Hinterglemm nicht mehr von der Spitze der Disziplinwertung zu verdrängen.