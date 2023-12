Ski-Weltmeister Schmid bei Comeback Neunter

Diese Platzierung sei angesichts der langen Verletzungspause für ihn der «Wahnsinn» und ein «Riesengeschenk», sagte Schmid der ARD. Er habe im zweiten Lauf, in dem die Sicht wegen des Schneefalls nicht optimal war, die richtige «Mischung aus Gas geben und stabil fahren» gefunden. Odermatt fahre allerdings noch mal in einer eigenen Liga, erklärte der 29-Jährige: «Hut ab!»

Schmids Teamkollege Anton Grammel fuhr auf Platz 23. Fabian Gratz und Jonas Stockinger schafften es nicht in den zweiten Durchgang. Am Sonntag (9.30 und 12.30 Uhr/ARD und Eurosport) steht in Val d'Isère noch ein Slalom an.