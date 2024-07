Sky-Experte Schumacher fordert Red Bull zum Handeln auf

Budapest (dpa) - Ralf Schumacher hat Red Bull nach dem neuerlichen Unfall-Rückschlag mit Sergio Pérez zum Handeln aufgerufen. Auch wenn der ehemalige Formel-1-Pilot mit dem mexikanischen Fahrer des Weltmeister-Rennstalls mitfühlen kann. «Red Bull hat so viele Fahrer. Das muss ein Ende nehmen. Man sollte ihn echt erlösen. Das tut mir leid. Für ihn ist es ja auch eine Katastrophe», sagte Ralf Schumacher als Sky-Experte auf dem Hungaroring.

Pérez, der ohnehin unter großer Beobachtung steht trotz eines in diesem Jahr verlängerten Vertrags bis Ende 2026, hatte in der Qualifikation seinen Wagen bei einem Abflug schwer demoliert. Im Rennen heute (15.00 Uhr/Sky und RTL) startet er von Platz 16. «Ich weiß nicht, wie lange sich Red Bull das noch mit anschaut und antun will. Ich glaube, es hat keinen Sinn mehr. Und das weiß er auch selber», sagte Ralf Schumacher.