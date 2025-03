Eisenbichler feiert und sieht Weltrekord: «War mein Leben»

Planica (dpa) - Die spektakuläre Weltrekord-Flugshow von Domen Prevc verfolgte Markus Eisenbichler mit Sonnenbrille und einem Dosenbier in der Hand. Am Fuße der riesigen Schanze von Planica fiel er am zweiten Tag seiner großen Abschiedsparty Weggefährten in die Arme und freute sich mit ihnen. Der Bayer ließ seine erfolgreiche Skisprung-Karriere bei der 254,5-Meter-Bestmarke des Slowenen Prevc und beim dritten Platz von Teamkollege Andreas Wellinger Revue passieren.