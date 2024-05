Snooker-Profi Kyren Wilson vor Titelgewinn bei der WM

Sheffield (dpa) - Kyren Wilson steht nach einer ausgeglichenen dritten Session im Finale der Snooker-WM unmittelbar vor dem Titelgewinn. Der 32 Jahre alte Engländer führt im WM-Endspiel nach drei von vier Sessions mit 15:10 gegen den walisischen Qualifikanten Jak Jones und braucht am Abend (20.00 Uhr/Eurosport) noch drei weitere Frames, um sich den Titel zu sichern.

Außenseiter Jones hatte am Vortag einen Fehlstart hingelegt und war mit 1:7 in Rückstand geraten. Seither verläuft die Partie ausgeglichen. Der Waliser müsste am Abend acht von maximal zehn Spielabschnitten gewinnen, um sein Comeback zu krönen.