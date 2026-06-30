Fußball-Nationalmannschaft

So geht es weiter für die Nationalmannschaft

Nach der WM ist vor der EM. Die Nationalmannschaft startet nach einer langen Sommerpause aber zunächst in der Nations League. Die erste Partie ist ein Prestigeduell gegen einen anderen WM-Verlierer.

Die Fußball-Nationalmannschaft spielt erst in drei Monaten wieder. Foto: Tom Weller/dpa
Die Fußball-Nationalmannschaft spielt erst in drei Monaten wieder.

Winston-Salem (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem enttäuschenden WM-Abschneiden fast drei Monate Länderspielpause. Die nächste Bewährungsprobe - ob mit Julian Nagelsmann oder einem anderen Bundestrainer - steht am 24. September in den Niederlanden an. 

Dann beginnt die nächste Auflage der Nations League. Das Oranje-Team scheiterte bei der WM wenige Stunden nach der DFB-Elf gegen Marokko ebenfalls im Elfmeterschießen.

Neu ist, dass die ersten vier Partien innerhalb von zehn Tagen stattfinden. Weitere Kontrahenten in der A-Staffel sind für die DFB-Auswahl Griechenland am 27. September in Augsburg und auswärts am 4. Oktober sowie Serbien am 1. Oktober in München und auswärts am 13. November. 

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Auch letztes Gruppenspiel gegen Niederlande

Der Abschluss der Gruppenphase steht am 16. November im Berliner Olympiastadion wieder gegen die Niederlande an. Die K.o.-Runde in dem UEFA-Wettbewerb findet im März 2027, das Final Four im Juni 2027 statt. 

Noch in diesem Jahr und zwar Anfang Dezember werden die Qualifikationsgruppen für die EM 2028 in Belfast in Nordirland ausgelost. Die Ausscheidungsrunde für das Turnier in England, Schottland, Wales und Irland beginnt aber erst im Spätsommer 2027.

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