Solheim Cup: Golferin Henseleit und Team Europa triumphieren

Cromvoirt (dpa) - Deutschlands Top-Golferin Esther Henseleit hat gemeinsam mit dem Team Europa die Trophäe beim 20. Solheim Cup von den Titelverteidigerinnen aus den USA zurückerobert. Die Engländerin Lottie Woad machte im niederländischen Cromvoirt vor den begeisterten Fans den vorzeitigen Triumph mit ihrem Sieg gegen die US-Spielerin Austin Kim perfekt. Am Ende gewannen die Europäerinnen mit 15:13-Punkten.

«Es fühlt sich extrem gut an. Heute Abend wird es richtig gut», sagte eine glückliche Henseleit bei Sky. «Es hat extrem Spaß gemacht und alle haben gut gespielt.»

Beide Teams waren beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich im Bernardus Golf beim Stand von 8:8 in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Vor zwei Jahren hatte sich das US-Team im heimischen Gainesville den Solheim Cup einem 15,5:12,5-Erfolg von den Europäerinnen zurückgeholt.

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Starker Henseleit-Auftritt in den Doppeln - Niederlage im Einzel

Henseleit zeigte bei ihrer zweiten Solheim-Cup-Teilnahme eine gute Leistung. Die 27 Jahre alte Hamburgerin wurde an den drei Turniertagen dreimal eingesetzt. In beiden Doppeln an den ersten beiden Tagen an der Seite ihrer irischen Partnerin Leona Maguire brillierte Henseleit. Im Einzel am Finaltag zeigte die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spielen von Paris allerdings Nerven: Sie verspielte eine Vier-Punkte-Führung und verlor gegen die Amerikanerin Alison Lee.