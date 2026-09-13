Kontinentalvergleich

Solheim Cup: Golferin Henseleit und Team Europa triumphieren

Die Engländerin Lottie Woad sichert Team Europa den Triumph beim Solheim Cup. Wie Esther Henseleit und ihre Golf-Partnerinnen den Titel zurück nach Europa holen.

Esther Henseleit hat mit dem europäischen Team den Solheim Cup gewonnen. Foto: Alastair Grant/AP/dpa
Esther Henseleit hat mit dem europäischen Team den Solheim Cup gewonnen.

Cromvoirt (dpa) - Deutschlands Top-Golferin Esther Henseleit hat gemeinsam mit dem Team Europa die Trophäe beim 20. Solheim Cup von den Titelverteidigerinnen aus den USA zurückerobert. Die Engländerin Lottie Woad machte im niederländischen Cromvoirt vor den begeisterten Fans den vorzeitigen Triumph mit ihrem Sieg gegen die US-Spielerin Austin Kim perfekt. Am Ende gewannen die Europäerinnen mit 15:13-Punkten. 

«Es fühlt sich extrem gut an. Heute Abend wird es richtig gut», sagte eine glückliche Henseleit bei Sky. «Es hat extrem Spaß gemacht und alle haben gut gespielt.»

Beide Teams waren beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich im Bernardus Golf beim Stand von 8:8 in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Vor zwei Jahren hatte sich das US-Team im heimischen Gainesville den Solheim Cup einem 15,5:12,5-Erfolg von den Europäerinnen zurückgeholt. 

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Starker Henseleit-Auftritt in den Doppeln - Niederlage im Einzel 

Henseleit zeigte bei ihrer zweiten Solheim-Cup-Teilnahme eine gute Leistung. Die 27 Jahre alte Hamburgerin wurde an den drei Turniertagen dreimal eingesetzt. In beiden Doppeln an den ersten beiden Tagen an der Seite ihrer irischen Partnerin Leona Maguire brillierte Henseleit. Im Einzel am Finaltag zeigte die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spielen von Paris allerdings Nerven: Sie verspielte eine Vier-Punkte-Führung und verlor gegen die Amerikanerin Alison Lee. 

Der Teamwettbewerb ist das weibliche Pendant zum Ryder Cup bei den Männern. Die jeweils zwölf besten Golferinnen aus den USA und Europa treffen alle zwei Jahre zum Kontinentalvergleich aufeinander.

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