Southampton-Coach Eckert soll trotz Spionage-Affäre bleiben

Southampton (dpa) - Der deutsche Trainer Tonda Eckert soll trotz des Spionage-Skandals beim englischen Fußball-Zweitligisten FC Southampton bleiben, wenn es nach Clubinhaber Dragan Solak geht. «Ich denke, er verdient eine zweite Chance, und ich würde sie ihm geben», sagte der serbische Unternehmer in einem BBC-Interview. «Tatsächlich hat er meine volle Unterstützung, denn ich halte ihn für einen außergewöhnlich talentierten Trainer.»

Eine unabhängige Disziplinarkommission der englischen Fußball-Liga (EFL) hatte den Club wegen der sogenannten «Spygate»-Affäre aus den Championship-Playoffs – und damit von einem möglichen Premier-League-Aufstieg - ausgeschlossen und mit einem Vier-Punkte-Abzug für die kommende Saison bestraft.

Nach Ansicht der Kommission hatte Eckert seine Mitarbeiter beauftragt, Trainingseinheiten von Gegnern zu beobachten, was der 33-Jährige auch selbst eingeräumt habe. Nach den Regularien der EFL ist das allerdings verboten.

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Eckerts Worte an die Fans

Eckert äußerte sich mittlerweile in einer längeren Videobotschaft an die Fans auf den offiziellen Kanälen des FC Southampton. «In England gelten andere Regeln, und auch die Regeln der EFL sind anders – und ich hätte sie kennen müssen», sagte er. «Ich hoffe, dass ihr das mit der Zeit verstehen und mir vergeben könnt.»

In Deutschland sei es gängige Praxis, Trainingseinheiten zu beobachten, so der Coach. «Ich möchte das nicht sagen, um irgendetwas zu entschuldigen, was wir getan haben. Ich möchte euch lediglich den Kontext der Fußballwelt vermitteln, in der ich aufgewachsen bin.»

Clubboss: «Ich glaube Tonda»

«Ich glaube Tonda, dass er nicht wusste, dass er gegen eine Regel verstößt», sagte Solak. «Meine persönliche Meinung und die Meinung des Vorstands ist, dass er ein Trainer ist, den wir unterstützen sollten. Natürlich werde ich mir Rat vom Team holen. Ich werde die Spieler und die Fans befragen. Aber ja, wenn es letztlich meine Entscheidung ist, bleibt er.»

Eckert sei ein junger, «außergewöhnlich talentierter Trainer», sagte Solak und erinnerte daran, dass der Coach den FC Southampton auf Platz 21 übernommen und fast zum direkten Aufstieg geführt habe. «Ich bin ziemlich sicher, dass er, falls die FA ihn sperrt, in Italien oder Deutschland einen dreimal besser bezahlten Job bekommen wird.»

Eckert bedankte sich in seiner Videobotschaft bei Solak und dem Vorstand für die Unterstützung. «Ich bin ein junger Trainer. Ich habe einen Fehler gemacht und übernehme dafür die volle Verantwortung.»

Verband ermittelt gegen Eckert - Sperre droht

Voraussetzung für eine Weiterbeschäftigung Eckerts in England ist, dass er nicht vom nationalen Fußballverband gesperrt wird. Die Ermittlungen laufen. «Ich kann ihn unterstützen, selbst wenn er gesperrt wird», sagte Solak und kündigte an, dass der Verein in dem Fall Berufung einlegen würde. «Aber ich kann ihn nicht als Trainer einsetzen, wenn er gesperrt ist.»