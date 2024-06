Ungarn 1:0 gegen Schottland - Bangen um Varga

Stuttgart (dpa) - Beim Jubel mit den Fans über den Last-Minute-Sieg und die Chance aufs EM-Achtelfinale dachten die ungarischen Fußballer an ihren Mitspieler Barnabás Varga.

Varga war nach einer Freistoßflanke im Strafraum-Getümmel gestürzt und bewegungslos auf dem Platz liegengeblieben. Beim ungarischen TV-Sender M4 hieß es später, Vargas sei in einem stabilen Zustand. Nach Informationen von Magenta TV war er noch vor Schlusspfiff ansprechbar und auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Freiburger Roland Sallai sagte M4, Varga gehe es besser und er hoffe, dass der 29 Jahre alte Stürmer von Ferencváros Budapest schnell gesund und ins Team zurückkehren werde. Der Vorfall in der 68. Minute rückte das sportliche Geschehen in den Hintergrund.