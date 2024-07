Spanien im EM-Halbfinale ohne Carvajal und Le Normand

«Wir wollen jetzt optimistisch bleiben bei Pedri», sagte der 63-jährige Coach nach dem 2:1-Sieg im Viertelfinal-Kracher gegen Deutschland in Stuttgart. Er vertraue seinem Kader und sehe kein Problem für die Halbfinalpartie am Dienstag in München: «Alle bei uns sind bereit, auf sehr hohem Niveau zu spielen.»