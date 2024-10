Murcia (dpa) - Im ersten Heimspiel seit dem EM-Triumph von Berlin hat Spaniens Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League einen knappen Sieg eingefahren. Der Titelverteidiger gewann in Murcia durch einen späten Treffer von Martin Zubimendi in der 79. Minute 1:0 (0:0) gegen Dänemark.