Spannender FIFA-Machtkampf: Tritt Wenger gegen Infantino an?

Zürich (dpa) - Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist gewinnt der Kampf um die FIFA-Präsidentschaft mit einer möglichen Kandidatur von Arsène Wenger an Brisanz. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und dem Onlineportal «The Athletic» wird noch in dieser Woche mit einer Entscheidung des 77 Jahre alten Franzosen gerechnet, ob er als Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino um den Chefposten beim Fußball-Weltverband antritt.

Bis zum Mittwoch kommender Woche (18. November) müssen die Bewerber für die Wahl beim FIFA-Kongress am 18. März im marokkanischen Rabat ihre Kandidatur angemeldet haben. Wenger wird seit mehreren Wochen als möglicher prominenter Herausforderer Infantinos gehandelt. Öffentlich geäußert hat er sich zu den Spekulationen noch nicht.

Die europäischen Kritiker von FIFA-Chef Infantino um DFB-Chef Bernd Neuendorf und UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin konnten bisher keinen Gegenkandidaten präsentieren. Neben Wenger wurden zwischenzeitlich auch Ex-Stars wie Luis Figo oder David Beckham gehandelt. Laut UEFA-Forderung soll der FIFA-Chef künftig nur noch repräsentative Aufgaben haben, das operative Geschäft soll neu strukturiert werden.

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Wahlkampf hätte Brisanz

Ein Wahlkampf zwischen Infantino und Wenger wäre brisant. Noch arbeitet der langjährige Erfolgscoach des FC Arsenal als Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA praktisch Tür an Tür in der Zentrale in Zürich mit dem Schweizer zusammen.

Allerdings hatte sich auch Wenger im Sommer sehr kritisch zu Infantinos letztlich gescheiterten WM-Investorenplänen geäußert. «Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren», sagte Wenger damals. «Ich bin fest davon überzeugt, dass die FIFA unabhängig sein und unserem Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität dienen muss», sagte er im großen Sommer-Wirbel.

Gemeinsamer Auftritt in Aserbaidschan

Von einem finalen Bruch zwischen Infantino und Wenger ist auch nichts bekannt. Zuletzt zeigten sich beide gemeinsam bei der ersten U15-WM in Aserbaidschan. Außer Infantino, der trotz massiver Kritik für eine vierte Amtszeit gewählt werden will, hat bislang nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Ihm werden aber keine realistischen Wahlchancen eingeräumt.

Zuletzt hatte sich Infantino Wahlzusagen aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert, die ihm eine Mehrheit bringen würden. Diese Allianz müsste Wenger aufbrechen. Bei der FIFA-Wahl hat jeder der 211 nationalen Mitgliedsverbände eine Stimme.

Foto: Jennifer Brückner/dpa Wenger und der künftige DFB-Geschäftsführer Mertesacker kennen sich aus der Zeit beim FC Arsenal. (Archivbild)

Unklar scheint noch, ob Wenger als offizieller Kandidat der UEFA antreten oder als unabhängiger Bewerber seinen Wahlkampf organisieren würde. Ursprünglich hatten die europäischen Funktionäre in dieser Woche ein Treffen ihres Exekutivkomitees geplant. Nun heißt es aus Verbandskreisen, dass es möglicherweise nur zu der ebenfalls anberaumten Versammlung aller 55 Nationalverbände kommt, um eine Entscheidung über einen Kandidaten abzusegnen.