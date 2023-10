«Sport Bild»: Neuer muss auf DFB-Comeback warten

München (dpa) - Manuel Neuer wird nach seinem gelungenen Bundesliga-Debüt vorerst nicht sofort wieder in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurückkehren. Nach Informationen der «Sport Bild» verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann bei den beiden anstehenden Länderspielen auf eine Nominierung des Torhüters vom FC Bayern München. Das DFB-Team trifft am 18. November in Berlin auf die Türkei und am 21. November in Wien auf Österreich.