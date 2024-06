Offiziell: Zeidler wird Trainer beim VfL Bochum

Nach Informationen der «Bild»-Zeitung erhält der 61-Jährige einen Zweijahresvertrag plus Option beim VfL. Zeidler ist seit dem Aufstieg 2021 bereits der vierte Bochumer Coach. Der Club rettete sich erst in der Relegation und konnte den Abstieg in letzter Minute vermeiden.

Peter Zeidler wird Medien zufolge neuer Cheftrainer beim VfL Bochum und soll den VfL nach erfolgreicher Relegation auch in der nächsten Saison in der Liga halten. Gesucht wird noch ein Sportvorstand.

«St.Gallen war ein sehr schönes Kapitel in meiner Trainerlaufbahn und ich werde dem Verein, den Spielern, den Mitarbeitenden und den Leuten in der Region immer tief verbunden bleiben. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam ein stabiles Fundament errichtet, auf welchem in Zukunft weiter erfolgreich aufgebaut werden kann», erklärte Zeidler in der Pressemitteilung des Schweizer Vereins, bei dem er sechs Jahre gearbeitet hat.