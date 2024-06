St. Pauli: Hürzeler-Wechsel «Beleg für gute Arbeit»

«Der Abgang von Fabian ist ein Verlust für den Verein, aber auch die Bestätigung unseres Weges, uns durch Transfererlöse sukzessive weiterzuentwickeln», sagte er in einer Mitteilung des Clubs nach der Bekanntgabe des Wechsels.

Der FC St. Pauli verliert seinen Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler an den Premier-League-Club Brighton & Hove Albion. Das vermeldet ein Transferexperte.

FC St. Paulis Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler verlässt den Fußball-Bundesligisten, um in der englischen Premier League Nachfolger seines Vorbilds Roberto De Zerbi zu werden.

Hürzeler erklärte, dass für ihn ein Traum in Erfüllung gehe. Der 31-Jährige unterschrieb beim Club um DFB-Nationalspieler Pascal Groß einen Vertrag bis Sommer 2027. Am 2. Juli soll er offiziell bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Hürzeler wird Nachfolger des zurückgetretenen Roberto De Zerbi.

Beim FC St. Pauli war Hürzeler im Dezember 2022 als Nachfolger von Timo Schultz vom Co- zum Cheftrainer befördert worden. In der vergangenen Saison schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga.