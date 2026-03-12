Leichtathletik

Stabhochspringer Duplantis verbessert erneut Weltrekord

Schon wieder Weltrekord! Der schwedische Stabhochspringer ist und bleibt ein Phänomen. In seiner Heimat stellt er die nächste Bestmarke auf.

Der Schwede Armand Duplantis springt auch 2026 wieder in seiner eigenen Liga. Foto: Fredrik Persson/TT News Agency via AP/dpa
Der Schwede Armand Duplantis springt auch 2026 wieder in seiner eigenen Liga.

Uppsala (dpa) - Olympiasieger Armand Duplantis hat den nächsten Stabhochsprung-Weltrekord aufgestellt. Bei dem nach seinem Spitznamen benannten Hallen-Meeting Mondo Classic in Uppsala in seiner Heimat Schweden überquerte er im ersten Versuch atemberaubende 6,31 Meter. Duplantis verbesserte damit seinen eigenen Weltrekord von der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio im vergangenen September um einen Zentimeter.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Das ist meine Heimat. Jedes Mal, wenn ich auf der Bahn stehe, repräsentiere ich euch und bin sehr stolz darauf, für euch und Schweden zu springen», sagte Duplantis nach seiner spektakulären Flugshow vor dem Heimpublikum.

Nächster Weltrekord schon kommende Woche?

Wie der kontinentale Leichtathletik-Verband European Athletics mitteilte, sprang Duplantis in Uppsala bereits zum 15. Mal einen Weltrekord. Ein Ende ist nicht in Sicht. Schon in der kommenden Woche könnten die 6,31 Meter wieder Geschichte sein. Dann will der 26-Jährige bei der Hallen-Weltmeisterschaft im polnischen Torun teilnehmen.

Der schwedische Ausnahmeathlet ließ schon anklingen, dass er eines Tages die 6,40 Meter für möglich hält. Mit weit mehr als 100 Sprüngen über 6,00 Meter ist er schon lange in einer anderen Liga als der Rest der Stabhochsprung-Welt. Die letzte Meisterschaftsniederlage liegt schon fast sieben Jahre zurück.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kuss nach Weltrekord: Duplantis springt in neue Dimension
Leichtathletik-WM

Kuss nach Weltrekord: Duplantis springt in neue Dimension

Dass Armand Duplantis bei der Leichtathletik-WM Gold im Stabhochsprung gewinnen würde, war klar. Offen war die Frage nach dem Weltrekord. Die beantwortet er mit einer Höhe, die lange undenkbar war.

15.09.2025

13. Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis über 6,29 Meter
Leichtathletik

13. Stabhochsprung-Weltrekord: Duplantis über 6,29 Meter

Armand «Mondo» Duplantis springt nur zwei Monate nach seiner bisherigen Bestmarke den nächsten Weltrekord - diesmal in Budapest.

12.08.2025

Stabhochspringer Duplantis verbessert Weltrekord: 6,25 Meter
Olympische Spiele

Stabhochspringer Duplantis verbessert Weltrekord: 6,25 Meter

Stabhochsprung-Star Armand Duplantis holt nicht nur erneut den Olympiasieg. Er springt auch einen weiteren Weltrekord.

05.08.2024

Achter Weltrekord: Duplantis überrascht sich selbst
Leichtathletik

Achter Weltrekord: Duplantis überrascht sich selbst

Stabhochspringer «Mondo» Duplantis bleibt ein Phänomen. In China gelingt ihm praktisch mühelos der nächste Weltrekord.

21.04.2024

Leichtathletik

6,23 Meter: Duplantis verbessert Stabhochsprung-Weltrekord

Hoch, höher, Duplantis! Der Superstar des Stabhochsprungs schwingt sich in neue Höhen.

18.09.2023