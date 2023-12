Starke Serie: Rodler Langenhan gewinnt erneut

Wie schon vor einer Woche in Lake Placid gewann Langenhan den Einsitzerwettbewerb vor Weltmeister Jonas Müller aus Österreich - diesmal mit einem Vorsprung von 0,255 Sekunden. Dritter bei der Generalprobe für die Rodel-Weltmeisterschaft 2025 wurde Kristers Aparjods aus Lettland. Für Langenhan war es saisonübergreifend der neunte Sieg am Stück. Beim Weltcup-Auftakt in Lake Placid hatte Langenhan neben dem Einsitzer-Wettbewerb auch den Sprintwettkampf gewonnen.



Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch beendete das Rennen in Kanada als Vorletzter auf dem 26. Platz. David Nössler kam auf Rang 14.