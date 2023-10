Starkes EM-Debüt für Pikachu: Sieg über Darts-Europameister

Dortmund (dpa) - Ricardo Pietreczko hat ein erfolgreiches EM-Debüt hingelegt und überraschend Darts-Titelverteidiger Ross Smith besiegt. Der 29 Jahre alte Nürnberger mit dem Spitznamen Pikachu setzte sich in Dortmund mit 6:3 gegen den Engländer Smith durch und sicherte sich damit das Achtelfinal-Ticket.

In der Runde der letzten 16 geht es für Pietreczko gegen den niederländischen Topfavoriten Michael van Gerwen. «Ich kann es nicht glauben», sagte Pietreczko in einer ersten Reaktion. «Das war die größte Arena, in der ich je gespielt habe.»