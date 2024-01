Strelow sprintet auf Rang sechs - Christiansen siegt

Ruhpolding (dpa) - Biathlet Justus Strelow ist beim Heim-Weltcup in Ruhpolding im Sprint als bester Deutscher auf Platz sechs gelaufen. Für den 27-Jährigen war es das beste Sprintergebnis seiner Karriere - hätte der Sachse seinen einen Fehler vermieden, er wäre sogar das zweite Mal in dieser Saison auf dem Podest gestanden.

Nach zehn Kilometern hatte Strelow 33,8 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Norweger Vetle Sjastad Christiansen (0 Fehler) und ist in der abschließenden Verfolgung am Sonntag (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) in Schlagdistanz zur Spitze.