Stresstest gegen Klopps Erben: Roses Null-Dilemma

Leipzig (dpa) - Auf den Anruf bei Jürgen Klopp verzichtete Marco Rose. «Er ist auf Mallorca und kümmert sich um seine Frau und seinen Hund. Er braucht seine Ruhe», sagte der Trainer von RB Leipzig. Ob ein Gespräch mit Klopp vor dem wegweisenden Spiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen dessen Ex-Club FC Liverpool hilfreich gewesen wäre, sei ohnehin einmal dahingestellt. Doch der Name des Kult-Trainers schwebt mittlerweile wie ein Schatten über Leipzig.