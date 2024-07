Struff schafft Erstrundensieg in Wimbledon

London (dpa) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat in Wimbledon für ein erstes deutsches Erfolgserlebnis gesorgt. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus dem Sauerland setzte sich zum Auftakt des Rasenklassikers in London gegen den Ungarn Fabian Marozsan 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 durch und steckte dabei auch Rückschläge weg. Nach 2:05 Stunden nutzte die deutsche Nummer zwei den ersten Matchball, machte es aber insgesamt etwas spannender als notwendig.

Am Mittwoch spielt Struff damit gegen Zhang Zhizhen aus China oder den Franzosen Maxime Janvier um den Einzug in die dritte Runde. Struff hatte die Wimbledon-Auflage 2023 verletzt verpasst. In den beiden Jahren zuvor hatte der Warsteiner mit dem Russen Daniil Medwedew und dem Spanier Carlos Alcaraz zwei Weltklasse-Erstrundengegner erwischt und früh verloren. Erstmals seit fünf Jahren steht Struff in Wimbledon nun in der zweiten Runde.