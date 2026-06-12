Fußball

Südkorea dreht WM-Auftakt gegen Tschechien

Südkorea vergibt gegen Tschechien Chance um Chance, gerät in Rückstand - und feiert am Ende trotzdem einen gelungenen Start in die Fußball-WM. Für Tschechien läuft die WM-Rückkehr bitter.

Südkorea um Superstar Heung-Min Son (2.v.r) jubelte über den Auftaktsieg nach 0:1-Rückstand. Foto: Matias Delacroix/AP/dpa
Südkorea um Superstar Heung-Min Son (2.v.r) jubelte über den Auftaktsieg nach 0:1-Rückstand.

Guadalajara (dpa) - Südkorea hat zum WM-Start gegen Tschechien einen Rückstand gedreht und ist mit einem 2:1 (0:0) ins XXL-Turnier gestartet. In-beom Hwang (68. Minute) und Hyeon-gyu Oh (80.) trafen für das Team um den enttäuschenden Superstar Heung-Min Son. Kapitän Ladislav Krejci hatte die Tschechen 20 Jahre nach der bislang letzten WM-Teilnahme in Deutschland in Führung geköpft (59.).

Zuvor hatte in Gruppe A Co-Gastgeber Mexiko den WM-Auftakt gegen Südafrika 2:0 gewonnen und ist vor dem zweiten Spieltag damit Tabellenführer. Erneut in Guadalajara kommt es damit der deutschen Nacht zum 19. Juni zum Duell zwischen den beiden siegreichen Teams der Gruppe. Für Südafrika und Tschechien geht es am 18. Juni schon um den Erhalt der Hoffnungen für die K.-o.-Phase.

Fünf Bundesliga-Profis stehen bei Anpfiff auf dem Feld

Insgesamt fünf Bundesliga-Profis verteilten sich auf die beiden Startaufstellungen. Südkorea brachte neben Bayern-Verteidiger Minjae Kim in der Abwehr auch Jae-Sung Lee vom FSV Mainz 05, Tschechien setzte in Mexiko auf die Hoffenheimer Robin Hranac, Vladimir Coufal und Leverkusens Stürmer Patrik Schick im Angriff.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Der 30-Jährige hatte nach 14 Minuten auch die erste kleinere Chance der Partie - dann vergaben Südkoreas Nationalspieler reihenweise Gelegenheiten. Allein Superstar Son tauchte mehrfach gefährlich vor dem Tor von Matej Kovar auf, zielte dann aber entweder zu ungenau, wurde geblockt oder scheiterte am Torwart der PSV Eindhoven. Auch der Mainzer Lee konnte seine gute Chance in der 49. Minute nicht nutzen.

Tschechiens Kapitän Krejci erzielte den ersten WM-Treffer für sein Land nach 20 Jahren. Foto: Moises Castillo/AP/dpa
Tschechiens Kapitän Krejci erzielte den ersten WM-Treffer für sein Land nach 20 Jahren.

Die Tschechen gingen dagegen mit der ersten klaren Chance in Führung. Einen Einwurf von Coufal köpfte Krejci im ersten von insgesamt vier WM-Partien in Guadalajara ins Tor. 

Für Südkorea war der Treffer mitten in einer guten Phase besonders bitter. Doch lange brauchten die Asiaten nicht, um sich zu erholen. Schon acht Minuten später gelang Hwang der Ausgleich. Der Profi von Feyenoord Rotterdam war erst fünf Minuten zuvor für Lee eingewechselt worden. Der ebenfalls eingewechselte Oh drehte die Partie dann nach einem feinen Konter und sorgte für einen perfekten Start Südkoreas ins Turnier.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Europa League: Tottenham ohne Kapitän Son gegen Frankfurt
Viertelfinal-Rückspiel

Europa League: Tottenham ohne Kapitän Son gegen Frankfurt

Die Schnelligkeit und die Torgefahr des Ex-Bundesligaprofis sind eigentlich ein Trumpf für die Spurs. Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League wird der Südkoreaner aber fehlen.

16.04.2025

AKW-Milliardenauftrag in Tschechien geht nach Südkorea
Atomenergie

AKW-Milliardenauftrag in Tschechien geht nach Südkorea

Lange wurde gerätselt, wer den Großauftrag für den Bau neuer Atomkraftwerke in Tschechien erhält. Nun hat die Regierung entschieden. Ein europäischer Atomriese geht leer aus.

17.07.2024

Fußball

Rauswurf mit Schmähkritik: Klinsmann muss in Südkorea gehen

Jürgen Klinsmann ist nicht länger Nationaltrainer in Südkorea. Der Verband reagiert auf das Halbfinal-Aus beim Asien-Cup - und äußert deutliche Kritik am Ex-Bundestrainer.

16.02.2024

Fußball

Asien-Cup: Klinsmann scheitert mit Südkorea im Halbfinale

Im Achtel- und Viertelfinale feierte Südkorea späte Siege. Gegen Jordanien bleiben die Comeback-Qualitäten von Klinsmanns Team aus.

06.02.2024

Ex-Bundestrainer

«Großer Lerner»: Klinsmann vor Debüt in Südkorea

Jürgen Klinsmann will als Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft hoch hinaus. Im nächsten Jahr soll der Asien Cup her. In Südkorea gibt es aber auch Bedenken wegen seines Engagements.

22.03.2023