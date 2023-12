Super-League-Agentur baut auf große Unterstützung

«Wir sind überzeugt, dass wir die 64 locker vollmachen», sagte der frühere RTL-Chef Bernd Reichart der Deutschen Presse-Agentur nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshof, durch das sich die verantwortliche Sportagentur A22 gestärkt sieht. Das vorgestellte Modell sieht einen neuen Europapokal mit 64 Clubs in insgesamt drei Ligen vor.

«Wir wollen den Vorschlag weiterentwickeln, jetzt können das die Clubs endlich auch bei Tageslicht und ohne Angst vor Sanktionen machen», sagte Agenturchef Reichart. «Sie können sich dem Vorschlag nähern und dazu beitragen, dass wir das finden, was den Fußball in Europa wieder groß macht.»

Der EuGH hatte geurteilt, dass die Europäische Fußball-Union UEFA und der Weltverband FIFA andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen dürfen sowie Vereinen und Spielern nicht verbieten dürfen, an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Das bedeute allerdings nicht zwangsläufig, dass die Super League genehmigt werden müsse, so die Richter. Beide Verbände äußerten sich im Anschluss gelassen und sahen sich teils sogar gestärkt.

Unterstützer der Super League sind die spanischen Vereine FC Barcelona und Real Madrid, weitere Clubnamen sind nicht bekannt. Die Bundesligavereine hatten sich in dem seit zweieinhalb Jahren andauernden Streit gegen einen Wettbewerb außerhalb der UEFA gestellt. «Auch Deutschland sieht seine Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich gerade mit der Premier League unter Druck», sagte Reichart. «Wir glauben, dass unser Vorschlag eine sehr, sehr gute Möglichkeit wäre, um europäischen, um deutschen Clubs in Europa die Möglichkeit zu geben, sich zu stärken an einem zweiten Standbein.»