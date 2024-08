Team-Gold: Turnstar Biles begeistert bei fünftem Olympiasieg

Paris (dpa) - Rund 15.000 Augenpaare und unzählige Kameraobjektive sind nur auf Simone Biles gerichtet: Zum Abschluss des Team-Wettbewerbs ist der Superstar allein auf dem Podium und veredelt bei den Olympischen Spielen in Paris mit ihrer Bodenübung einen glanzvollen Auftritt des US-Teams. Drei Jahre nach ihrem Teil-Rückzug in Tokio wegen mentaler Probleme hat die 27 Jahre alte Biles mit ihrem fünften Gold eine triumphale Rückkehr auf die olympische Turn-Bühne gefeiert.

Läuft alles nach Plan, kann Biles noch weitere vier Olympiasiege in Paris feiern. Im Mehrkampf mit einem Vorsprung von mehr als 3,5 Punkten sowie am Sprung und am Boden war sie in der Qualifikation unangefochten die Beste. Am Schwebebalken lag nur die Chinesin Zhou Yaqin knapp vor ihr. Sollte ihr dies gelingen, würde sie nach Goldmedaillen zur bislang erfolgreichsten Olympia-Turnerin, Larissa Latynina (UdSSR) aufschließen.