Erster Tennis-Titel: Struffs Krönung in München

«Absolut verrückt, es fühlt sich sehr gut an. Emotional war das ein wichtiger Sieg für mich. Ich habe Super-Spieler geschlagen - unglaublich. Ich habe so lange auf diesen Turniersieg gewartet. Es ist mein 14. Jahr», sagte Struff vor der Siegerzeremonie auf dem Center Court. «Die Bedingungen waren sehr schwierig.» Das machte den Erfolg noch mal wertvoller.

Davis Cup ohne Struff: Teilnahme an Showevent in Frankfurt

Seine drei vorangegangenen Endspiele bei ATP-Turnieren hatte Struff verloren, eines davon 2021 ebenfalls beim Sandplatz-Event in München. «Ich hoffe, ich kann den letzten Schritt gehen», hatte er am Samstag gesagt, nachdem ihm beim 6:2, 6:0 im Halbfinale gegen Vorjahressieger Holger Rune aus Dänemark «ein perfektes Match» gelungen war.

Trotzdem wurde Struff am Final-Wochenende zum Schwerarbeiter. Denn er musste gleich fünfmal auf den Platz, da er am Samstagvormittag erst mal sein Viertelfinale erfolgreich zu Ende spielen musste. Drei Einzel-Matches, zwei Doppel - die Zuschauer erlebten Struff im Dauereinsatz. Nach der Siegerehrung im Anschluss an das Einzelfinale konnte Struff nur kurz durchpusten, ehe er an der Seite von Andreas Mies im Finale der Doppel-Konkurrenz gegen Yuki Bhambri aus Indien und den Italiener Albano Olivetti erneut auf dem Center Court stand.