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Tennisspielerin Lys scheitert in Berlin an Switolina

Die Wimbledon-Vorbereitung von Eva Lys in Berlin ist beendet. Ihr Achtelfinale dauert nur 69 Minuten.

Eva Lys hat das Viertelfinale in Berlin deutlich verpasst. Foto: Andreas Gora/dpa
Eva Lys hat das Viertelfinale in Berlin deutlich verpasst.

Berlin (dpa) - Eva Lys ist als einzige deutsche Hauptfeld-Teilnehmerin bei den Berlin Tennis Open im Achtelfinale ausgeschieden. Zwei Tage nach ihrem Auftaktsieg gegen die Polin Magdalena Frech unterlag die 24-jährige Hamburgerin bei dem Rasenturnier der favorisierten, an Nummer sechs gesetzten Ukrainerin Jelina Switolina klar mit 3:6, 2:6.

Die derzeit größte deutsche Tennishoffnung kassierte im vierten Spiel des ersten Satzes ein Break und musste anschließend noch ein weiteres Aufschlagspiel abgeben. Im Laufe des ersten Durchgangs gelangen Lys zwar mehrere gute Schläge, doch ihr einziges Rebreak war zu wenig. Nach 33 Minuten beendete die Weltranglistenachte Switolina den ersten Durchgang.

Den Beginn des zweiten Durchgangs gestaltete Lys ausgeglichen. Sie kassierte aber im fünften Spiel erneut ein Break und verlor gegen die präzise retournierende Switolina auch ihr Aufschlagspiel zum 2:5. Im folgenden Spiel verwandelte die Ukrainerin nach 69 Minuten den ersten Matchball.

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Lys reist nach Bad Homburg weiter

Damit geht das mit 1,2 Millionen Euro dotierte Berliner WTA-Turnier ohne deutsche Beteiligung weiter. Lys möchte sich in der kommenden Woche noch in Bad Homburg auf das Ende Juni beginnende Grand-Slam-Event in Wimbledon vorbereiten.

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