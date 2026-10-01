Tennisstar Zverev auch in Peking mit Auftaktsieg

Peking (dpa) - Alexander Zverev steht beim Tennis-Turnier in Peking im Achtelfinale. Der zweimalige Grand-Slam-Turniersieger gewann in der chinesischen Hauptstadt sein Auftaktmatch gegen den Briten Cameron Norrie mit 7:6 (7:1), 6:4 und setzte seine Erfolgsserie damit fort. Nach seinem Triumph bei den US Open vor zweieinhalb Wochen hatte Zverev auch mit Deutschland im Davis Cup gegen Kroatien und mit dem Team Europa im Laver Cup gegen das Team Welt gewonnen.

Gegen Norrie reichte dem 29-Jährigen eine durchschnittliche Leistung zum Weiterkommen. Im ersten Satz musste Zverev sogar einen Satzball abwehren, ehe er sich nach knapp einer Stunde den ersten Durchgang im Tiebreak holte. Nach 1:39 Stunden verwandelte Zverev dann seinen ersten Matchball und bekommt es jetzt mit dem Chinesen Shang Juncheng oder Sebastian Baez aus Argentinien zu tun. Vor Zverev hatte bei dem ATP-500er-Turnier bereits Jan-Lennard Struff das Achtelfinale erreicht.

Platz eins rückt näher

Zverev kam mit dem Weiterkommen seinem Ziel, Nummer eins der Welt zu werden, einen weiteren kleinen Schritt näher. Weil der Weltranglistenerste Jannik Sinner nach wie vor wegen Knieproblemen pausieren muss, kann Zverev den Abstand zum Italiener mit weiteren Erfolgen immer mehr verkürzen.

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Zverev wäre bei den Männern erst der zweite Deutsche nach Boris Becker auf dem Tennis-Thron. Becker war insgesamt zwölf Wochen die Nummer eins der Welt. Für den dreimaligen Wimbledonsieger ist es nur noch «eine Frage der Zeit, bis Zverev die Nummer eins wird», wie er während der US Open bei «sporteurope.tv» angemerkt hatte.