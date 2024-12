Titan im Knie, Siege im Kopf: Vonns wundersames Ski-Comeback

St. Moritz (dpa) - Lindsey Vonn grinst breit, als sie ihre Kampfansage formuliert. «Mein Plan ist ganz klar, wieder dahin zu kommen, wo ich schon einmal war», sagt die 40-Jährige vor ihrer wundersamen Weltcup-Rückkehr. 2141 Tage nach ihrem bislang letzten Elite-Rennen und mit einem künstlichen Knie-Gelenk geht die einstige Speed-Queen am Wochenende in St. Moritz wieder an den Start. Für den Ski-Weltcup ist das verblüffende Comeback ein Coup - und für Vonn selbst viel mehr als ein PR-Gag oder Beschäftigungstherapie.