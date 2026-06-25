Titelträume in der Trauer: Frankreich kämpft für Deschamps

Boston (dpa) - Arm in Arm stehen Frankreichs Nationalspieler im Nieselregen. Die Köpfe sind gesenkt, die Blicke leer, niemand spricht. In der Schweigeminute verstummt der Lärm dieser Fußball-WM für einen kurzen Augenblick. Der Kreis, den die französischen Titelanwärter auf dem Rasen bilden, ist geschlossen und trotzdem klafft eine riesige Lücke: Trainer Didier Deschamps fehlt.

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Wegen des schmerzlichen Todes seiner Mutter ist der Erfolgsarchitekt der Mannschaft mitten in seinem letzten Turnier für die Équipe Tricolore abgereist, um an der Beerdigung teilzunehmen. Das bislang größte Spiel dieser Fußball-WM zwischen dem Weltmeister von 2018 und Geheimfavorit Norwegen an diesem Freitag (21.00 Uhr, ZDF und MagentaTV) findet ohne den Kopf der Mannschaft statt.

«Wir denken fest an unseren Nationaltrainer und seine Familie», schrieben die Franzosen unter das Bild, das die Mannschaft im Moment der Anteilnahme zeigt. Kapitän Kylian Mbappé schickte als Botschaft hinterher: «Ihr seid nicht allein». Der Schicksalsschlag hat die Vorbereitung auf das entscheidende Duell um den Gruppensieg überschattet. Und doch könnte er dazu führen, dass die Auswahl, die aktuell von Assistenzcoach Guy Stéphan trainiert wird, noch enger zusammenrückt.

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Ära Deschamps endet nach diesem Turnier

Dabei sollten diese WM-Wochen in den USA eigentlich zu den schönsten in Deschamps' Trainerkarriere werden. Noch einmal die Auswahl der Grande Nation anführen, noch einmal die letzten Tage mit seinen langjährigen Wegbegleitern genießen, bevor die Ära des 57-Jährigen nach diesem Turnier endet und er als Nationalcoach der Les Bleus abtritt - nach 14 Jahren.

«Ich zähle nicht jeden Tag, ich genieße jeden Tag», hatte Deschamps vor Turnierbeginn über den Countdown bis zum Rücktritt gesagt. Nicht ahnend, welche Wendung sein Leben ein paar Wochen später nehmen würde.

Ein dritter WM-Titel der Verbandsgeschichte würde den Schmerz über den Verlust seiner Mutter kaum lindern können. Doch er wäre für Deschamps zumindest ein kleiner Lichtblick in diesen qualvollen Wochen. «Er durchlebt gerade eine schwere Zeit. Wir stehen in dieser Phase geschlossen zusammen», sagte Verbandspräsident Philippe Diallo in einem Video auf X.

Weltmeister als Spieler und Trainer

Nationalspieler kamen und gingen, Deschamps blieb. Kaum jemand hat die französische Nationalmannschaft in den vergangenen Jahrzehnten so geprägt wie der einstige Mittelfeld-Stratege. Als Kapitän führte er Frankreich 1998 zum ersten WM-Titel der Verbandsgeschichte, als Nationaltrainer 2018 zum zweiten. Neben Franz Beckenbauer und Mario Zagallo ist Deschamps einer von nur drei Männern, die die WM sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie gewonnen haben.

Foto: Achim Scheidemann/dpa Didier Deschamps krönte sich mit Frankreich 1998 durch ein 3:0 gegen Brasilien zum Weltmeister (Archivbild)

2022 in Katar verpasste er den nächsten Triumph erst im dramatischen Elfmeterschießen gegen Argentinien. Dazwischen führte Deschamps die Équipe Tricolore 2021 zum Gewinn der Nations League. Sollte Frankreich in den USA den Titel holen, wäre er der erste Trainer seit dem Italiener Vittorio Pozzo im Jahr 1938, der zwei Weltmeisterschaften als Nationalcoach gewinnt.

In seinem einstigen Weltmeister-Kollegen Zinédine Zidane steht sein Nachfolger quasi fest. Offiziell ist es noch nicht. Es soll aber bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Verband und der Fußballikone geben.

Mbappé vs. Haaland: Duell der Superstürmer

Am Samstag soll Deschamps wieder in die USA zurückkehren, um sein Team auf die K.o.-Phase einzuschwören. Nur zu gerne würde er als Gruppensieger empfangen werden. Vielleicht sogar von Superstürmer Mbappé, der dann Lionel Messi überholt und sich zum alleinigen WM-Rekordtorschützen gekrönt hat? Dafür müsste der Angreifer von Real Madrid einen Dreierpack erzielen. Gewinnt Frankreich die Gruppe, deutet vieles auf ein Achtelfinal-Duell mit Deutschland hin.

Foto: Thomas Padilla/Pool AP/dpa Diesmal kann Deschamps seinem Torjäger Kylian Mbappé keine Anweisungen von der Seitenlinie geben. (Archivbild)