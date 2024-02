Wellbrock «fix und fertig»: Olympiasieger startet mit Fiasko

Eigentlich wollte sich Wellbrock mit Blick auf Olympia im Sommer in Paris weiteres Vertrauen in die eigene Stärke holen. Nun muss er selbst erst einmal wieder aufgebaut werden.

Warum das so war, war auch für seinen Trainer ein Rätsel. «Wir haben eigentlich die niedrige Temperatur trainiert», sagte Berkhahn. «Da hatte er nicht so große Probleme.» Wellbrocks Teamkollege Oliver Klemet, der bei der vergangenen WM Bronze gewonnen hatte, zitterte nach dem Wettkampf ebenfalls. Einen Einbruch wie Wellbrock, der 1:37,8 Minuten hinter Sieger Kristóf Rasovszky aus Ungarn anschlug, erlebte er nicht - auch wenn sein elfter Platz ebenfalls unter den eigenen Ansprüchen liegt.

Tags zuvor hatte bereits Leonie Beck die Medaillen deutlich verpasst - genau wie Wellbrock war sie als Titelverteidigerin gestartet, gut ins Rennen gekommen und hatte am Ende keine Kraft mehr gehabt. Sie, Klemet und Wellbrock hatten die Olympia-Qualifikation bereits gesichert. Nach den ersten beiden von fünf WM-Rennen im Freiwasser ist nun allerdings klar: Auf die ambitionierten deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer wartet mit Blick auf die Rennen in der Seine noch viel Arbeit.

Bevor es in die Endphase der Olympia-Vorbereitung geht, hat Wellbrock bei der WM noch ein straffes Programm. Am Mittwoch ist er über fünf Kilometer ebenfalls amtierender Champion. In der kommenden Woche will er über 800 und 1500 Meter Freistil im Becken angreifen. «Er muss jetzt erstmal vernünftig essen. Das ist wichtig», sagte Berkhahn. Der 52-Jährige, der Wellbrock sehr gut kennt, ergänzte: «Es wird eine Mammutaufgabe, das jetzt alles zu lösen wieder. Aber wir tun das Beste.»